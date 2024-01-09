Бывший американский разведчик Скотт Риттер считает, что Украина может потерять Харьков и Одессу, если украинский лидер Владимир Зеленский не начнёт мирные переговоры с РФ.
"Я думаю, они [бойцы Вооружённых сил России — ред.] могут взять Харьков, а затем продолжат наступать, возьмут Днепропетровск, Николаев и Одессу — это конец для Украины. Если только Зеленский не поступит разумно и не запросит мир прямо сейчас", — заметил Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.
По его словам, уже сейчас боевики Вооружённых сил Украины несут огромные потери среди личного состава в зоне специальной военной операции на Украине. При этом восполнять их украинские войска не способны.
По итогу, подчёркивает Риттер, российские военнослужащие начали атаковать в тех местах, откуда украинцы перебрасывали бригады на другие участки фронта. Именно поэтому киевский режим не сможет победить. К тому же, напоминает экс-разведчик ВС США, уже стало появляться политическое давление на Киев, чтобы он согласился на прекращение огня.
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