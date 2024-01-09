Зурабишвили объявила Россию единственным врагом Грузии

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили* считает, что единственным врагом её страны является Россия. Аргументировала она свою точку зрения, ударившись в воспоминания.

Фото: Creative Commons by gipajournos is licensed under CC BY 2.0

Зурабишвили заявила, что у Грузии существует лишь один враг — Россия. Она сказала об этом в интервью грузинской службе радиостанции "Радио Свобода" (признана в РФ СМИ-иноагентом), когда её собеседник провёл аналогию между отношениями грузин к России в середине XX века и нынешней ситуацией.

Родилась Саломе Зурабишвили во Франции. И в обоснование своего мнения напомнила о своём отце, Леване Зурабишвили, одного из лидеров грузинской диаспоры во Франции.

Внутри диаспоры, по словам Зурабишвили, существовали разногласия, но также было понимание общего врага.

Она подчеркнула, что не все в Грузии воспринимают Россию как врага, но убеждена в том, что Российская Федерация является единственным врагом Грузии.

Зурабишвили заявила, что есть факты, подтверждающие враждебные намерения России. И отметила, что не наблюдается никаких признаков того, что у России есть намерение установить равноправные отношения со своими соседями.

Она подчеркнула, что несмотря на возможные разногласия в обществе, факт существования враждебных отношений с Россией остается неоспоримым.

Президент России Владимир Путин в октябре 2023 года заявил о ровных отношениях между Россией и Грузией, подчеркнув, что обе стороны проявляют интерес к сотрудничеству.

Очевидно, что Зурабишвили будет всячески препятствовать нормализации отношений между её страной и Россией. Причём речь идёт исключительно о её личных убеждениях.

* Фото архивное