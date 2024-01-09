Спикер ВСУ Игнат заявил о дефиците зенитных управляемых ракет

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В Вооружённых сил Украины (ВСУ) заявили о дефиците управляемых зенитных ракет. По словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, дефицита данных ракет в украинской армии никто не скрывает.

Фото: https://t.me/stranaua/52755

"Дефицит управляемых зенитных ракет, разумеется, есть. Никто этого не скрывает", — заметил военнослужащий в эфире новостного телемарафона.

При этом он подчеркнул, что западные партнёры "в разы" увеличили производство боеприпасов для нужд украинской армии. Тем не менее, текущие потребности они всё ещё не могут покрыть. Ведь даже снаряды для систем советского образца, обращает внимание Игнат, Украина получает от западных стран.

Кроме того, ещё в начале января наступившего года спикер Воздушных сил ВСУ отмечал, что "партнёры предоставляют Украине ракеты неотложной необходимости". Тем не менее, зенитные боеприпасы "являются дефицитным товаром".