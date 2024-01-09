Каспарс Бришкенс: импорт и транзит российского зерна должен попасть под запрет

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Как заявил министр, уже много лет говорится о том, что латвийская железная дорога и порты попали в зависимость от перевалки грузов из России.

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"Я был одним из первых министров из стран Балтии, кто твердо высказался о том, что импорт российского зерна надо запретить. Сейчас мы говорим и о запрете транзита. Мы уже много лет говорим о том, что работа как железных дорог, так и портов Латвии слишком зависит от перевалки российских грузов", — сказал Бришкенс Латвийскому радио.

По данным Министерства земледелия Латвии, такой запрет российского зерна может повлечь убытки для латвийского портового и железнодорожного транспорта в размере 100 млн евро.