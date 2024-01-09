Politico: Венгрия снимет вето на помощь ВСУ на условии её регулярного пересмотра

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В Венгрии заявили, что могут снять вето на военную помощь Украине в случае ежегодного пересмотра плана. Как пишет газета Politico, ссылаясь на дипломатов, а также соответствующий документ, план военной помощи Киеву предусматривает выделение на ежегодной основе €12,5 млрд в виде грантов и кредитов. По итогу за четыре года общая сумма составит €50 млрд.

Фото: openverse.org by More pictures and videos: [email protected] is licensed under CC BY 2.0

По словам обозревателей издания, при возможности пересматривать решение о военной помощи Киеву Будапешт сможет выдвигать условия для дальнейшей поддержки Украины. Поэтому теперь европейские лидеры пытаются давить на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана до саммита Евросоюза, который состоится 1 февраля.

"Семилетний бюджет ЕС — это многолетняя структура, мы не можем делать это (согласовывать его — прим. ТАСС) его из года в год", — подчеркнул один из европейских дипломатов.

Напомним, что вето было наложено Венгрией на последнем саммите Евросоюза, который состоялся в Брюсселе.