Земляне впервые получили возможность отправлять посылки на Луну

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Мировой логистический оператор DHL впервые в истории успешно доставил коммерческую посылку на поверхность Луны, содержащую коллекцию сувениров с Земли, сообщает портал Collect Space.

Фото: openverse by JanetR3 is licensed under CC BY 2.0

Под эгидой проекта MoonBox компания приняла более 100 тысяч запросов от желающих отправить памятные предметы на наш естественный спутник. Из этого числа было отобрано 150 объектов для первой партии, включая камень с вершины горы Эверест, капсулу времени из Бельгии, подборку постов с форума Reddit, письмо космического туриста своему покойному отцу-астронавту и физическую копию криптовалютного жетона догикоин, ставшего интернет-мемом.

Земная посылка была отправлена на Луну с использованием зонда Peregrine ("Сапсан") американской частной аэрокосмической компании Astrobotic, находившегося на борту ракеты Vulcan, разработанной совместными усилиями United Launch Alliance (совместное предприятие Boeing и Lockheed Martin). Peregrine предстоит совершить посадку вблизи вулканических холмов Груйтуйзена в Заливе Вязкости на видимой стороне Луны.

Astrobotic и DHL уже открыли бронирование для новых посылок, предназначенные для следующих лунных миссий. Размеры объектов, принимаемых для межпланетной доставки, ограничиваются пятью сантиметрами в ширину, длину и высоту. Предметы должны быть инертными и неспособными к использованию электроэнергии, а также передаче или приему данных. Стоимость услуги MoonBox начинается от $460 и может достигать $25,8 тысяч, не включая расходы на пересылку по Земле.