Запад планирует тайно поставить Украине в рамках военной помощи истребители F-16. Как пишет французская газета Le Monde, при этом чёткого ответа о количестве поставляемых боевых самолётов на Западе не дают.
Кроме того, обозреватели издания обратили внимание на то, что официального заявления о поставке западных истребителей F-16 на Украину не будет. Таким образом, Запад планирует тайно отправить Киеву около 60 боевых самолётов.
"В любом случае официального объявления не будет", — заметил французский военнослужащий в беседе с журналистами.
Он также подчеркнул, что о поставке истребителей F-16 будет известно, когда "их будет видно на небе Украины".
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