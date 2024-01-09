Le Monde: Запад тайно поставит Украине F-16

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Запад планирует тайно поставить Украине в рамках военной помощи истребители F-16. Как пишет французская газета Le Monde, при этом чёткого ответа о количестве поставляемых боевых самолётов на Западе не дают.

Фото: Общественное достояние, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=522290

Кроме того, обозреватели издания обратили внимание на то, что официального заявления о поставке западных истребителей F-16 на Украину не будет. Таким образом, Запад планирует тайно отправить Киеву около 60 боевых самолётов.

"В любом случае официального объявления не будет", — заметил французский военнослужащий в беседе с журналистами.

Он также подчеркнул, что о поставке истребителей F-16 будет известно, когда "их будет видно на небе Украины".