30 декабря центральные улицы Белгорода были подвергнуты обстрелу со стороны Вооруженных Сил Украины (ВСУ). По последним данным, в результате этих террористических действий киевского режима погибли двадцать пять человек, включая пятерых детей, а 109 жителей города получили ранения.

Фото: wikimedia.org by An authorized Youtube stream of the STRC Ukrainian television and radio broadcasting «UTR - TV channel» is licensed under CC BY 3.0