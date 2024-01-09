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Военный эксперт Костикин: сейчас идет речь о подготовке к заключению перемирия

Мир

30 декабря центральные улицы Белгорода были подвергнуты обстрелу со стороны Вооруженных Сил Украины (ВСУ). По последним данным, в результате этих террористических действий киевского режима погибли двадцать пять человек, включая пятерых детей, а 109 жителей города получили ранения.

Военный эксперт Костикин: сейчас идет речь о подготовке к заключению перемирия
Фото: wikimedia.org by An authorized Youtube stream of the STRC Ukrainian television and radio broadcasting «UTR - TV channel» is licensed under CC BY 3.0

Атаки ВСУ на Белгородскую область продолжаются.

В свете этих событий зарубежные эксперты начали высказывать опасения о возможном ухудшении отношений между Киевом и Западом, а также об обрыве финансовой поддержки. Например, Магали Барте, обозреватель французского телеканала LCI, предположила, что если Украина будет продолжать вооруженные атаки по Белгороду, страны Запада могут отказаться от оказания помощи и прекратить финансирование.

Она подчеркнула, что при таких обстоятельствах иностранным государствам будет сложно поддерживать финансовые связи с Украиной, учитывая, что в результате подобных обстрелов страдает мирное население.

ИА RuNews24.ru обратилось к эксперту Николаю Николаевичу Костикину из Бюро военно-политического анализа. В беседе с корреспондентом, он охарактеризовал действия Украины как "акт безжалостного отчаяния".

"Удар по Белгороду в ответ на массированную ракетную атаку на объекты военной инфраструктуры Украины выглядит как проявление безжалостного отчаяния. В европейском обществе растут оппозиционные настроения. Даже на антироссийском канале, таком как LCI, произошло подобное выступление. Агрессивные действия Украины становятся козырем для оппозиции", — считает Костикин.

Он отметил, что на данный момент западное общественное мнение готовится к возможному заключению перемирия между Россией и Украиной.

"Это, возможно, первый шаг. Зима приостановила активные действия на фронте, но весь прошлый год был отмечен сорванным контрнаступлением. Нет явных признаков того, что Украина сможет успешно продолжать военные действия", — добавил эксперт.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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