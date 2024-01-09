Украинские ПВО скоро могут остаться без ракет

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"Дефицит управляемых зенитных ракет, разумеется, есть. Никто этого не скрывает", — заявил представитель ВВС в эфире украинского телемарафона.

Фото: "Soviet S-200 'Vega' missile - Warner Robins museum" by Support your local Air Museum! (HawkeyeUK) is licensed under CC BY-SA 2.0.

По его словам, некоторые западные партнеры Киева значительно увеличили производство боеприпасов для нужд ВСУ, но все еще не могут покрыть текущие потребности Киева. Отмечается, что даже боеприпасы к советским системам ПВО Киев получает от Запада.

Напомним, ранее РФ направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава дипломатического ведомства РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, будут считаться законной целью для России.