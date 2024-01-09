"Дефицит управляемых зенитных ракет, разумеется, есть. Никто этого не скрывает", — заявил представитель ВВС в эфире украинского телемарафона.
По его словам, некоторые западные партнеры Киева значительно увеличили производство боеприпасов для нужд ВСУ, но все еще не могут покрыть текущие потребности Киева. Отмечается, что даже боеприпасы к советским системам ПВО Киев получает от Запада.
Напомним, ранее РФ направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава дипломатического ведомства РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, будут считаться законной целью для России.
Традиционный рождественский концерт Григория Лепса был предельно ожидаем телезрителями, ведь на сцене обещали выступление множества звезд российской эстрады.