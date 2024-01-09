Сближение с Киевом опасно для ЕС – Войцеховский

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Как отметил чиновник, приоритетом должно быть перенаправление экспорта из стран Евросоюза.

Фото: "War in Ukraine: keep the pressure up on Russia and aim for energy independence" by European Parliament is licensed under CC BY 2.0.

"Либерализация торговли пойдет на пользу России, поскольку поможет Москве вытеснить украинские товары из таких регионов, как Африка и Азия, и "перенаправить" их в ЕС, что может привести к дестабилизирующим последствиям", — высказался Войцеховский в своем письме главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

Напомним, в 2023 году Войцеховский поддержал решение правительства Польши о сохранении эмбарго на импорт украинской продукции. Приоритетной задачей на 2024 год он назвал разработку регламента, который ввел бы защитные меры, во избежание кризиса, связанного с избыточным предложением товара из Киева.

Импорт птицы и сахара из Украины растёт, а это несёт угрозу конкурентоспособности сектора ЕС, в том числе польского производства, заявил еврокомиссар.