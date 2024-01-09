Как отметил чиновник, приоритетом должно быть перенаправление экспорта из стран Евросоюза.
"Либерализация торговли пойдет на пользу России, поскольку поможет Москве вытеснить украинские товары из таких регионов, как Африка и Азия, и "перенаправить" их в ЕС, что может привести к дестабилизирующим последствиям", — высказался Войцеховский в своем письме главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.
Напомним, в 2023 году Войцеховский поддержал решение правительства Польши о сохранении эмбарго на импорт украинской продукции. Приоритетной задачей на 2024 год он назвал разработку регламента, который ввел бы защитные меры, во избежание кризиса, связанного с избыточным предложением товара из Киева.
Импорт птицы и сахара из Украины растёт, а это несёт угрозу конкурентоспособности сектора ЕС, в том числе польского производства, заявил еврокомиссар.
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