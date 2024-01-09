Парламент Республики Корея принял закон, запрещающий разведение и убой собак для употребления их мяса в пищу, сообщила газета The Chosun Ilbo.
В случае одобрения документа правительством и его подписания президентом (в том, что это произойдёт, нет ни малейших сомнений) с 2027 года за разведение собак и торговлю их мясом будет грозить наказание до двух лет лишения свободы или штраф 20 миллионов вон (15,2 тысячи долларов), за убой — до трёх лет тюрьмы или до 30 миллионов вон (22,8 тысячи долларов) штрафа.
Законопроект внесла в парламент партия "Гражданская сила", он принят почти единогласно (два депутата воздержались). Против выступали только фермеры, разводящие собак на еду.
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