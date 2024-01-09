Она сказала, что с 2022 года Эстония предоставила Киеву военную помощь на сумму почти 500 млн евро.
"Вклад Эстонии в победу Украины составит 0,25% ВВП в течение следующих четырех лет", - заявила она.
Как сообщают западные СМИ, что Вашингтон и Брюссель начали уставать от украинского кризиса, а поддержка режима Зеленского ослабевает. Чиновники США и ЕС уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с РФ, включая и возможные территориальные потери Украины.
Традиционный рождественский концерт Григория Лепса был предельно ожидаем телезрителями, ведь на сцене обещали выступление множества звезд российской эстрады.