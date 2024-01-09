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Глава оборонного ведомства Украины заявил о коррупции в ВСУ

1:13
Мир

Как сообщило, госбюро расследований Украины, что новое уголовное дело завели против экс-замминистра обороны и начальника департамента ведомства. Они обвиняются в растрате около 950 миллионов гривен (свыше 25 миллионов долларов) при закупке бронежилетов.

Глава оборонного ведомства Украины заявил о коррупции в ВСУ
Фото: wikipedia.org by Діана Давітян is licensed under CC BY-SA 4.0

"Они (внутренний аудит Министерства обороны и обновленная генеральная инспекция Минобороны - Прим.ред) уже обнаружили много нарушений - за последние четыре месяца более чем на десять миллиардов гривен, совершенных ранее", — написал он.

Напомним, раннее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что выделяемые ЕС средства на помощь киевскому режиму идут не на созидание, а на войну, при этом уровень коррупции в Киеве растет.

Издание Politico также сообщало, что администрация Джо Байдена очень обеспокоена проблемой коррупции на Украине. Кроме того, литовский президент Гитанас Науседа заявил, что коррупция на Украине влияют на решение Запада о поставках Киеву оружия.

 

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

Автор Алексей Букин
Алексей Букин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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