Зеленский в Швейцарии хочет уговорить мировой бизнес на военные кредиты для Киева

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В Швейцарию представители киевской власти Владимир Зеленский или Андрей Ермак полетят, чтобы уговорить мировой бизнес предоставить Украине новые военные кредиты.

Фото: AP Photo / Yves Herman

Об этом сообщает Telegram-канал "Легитимный", ссылаясь на свои источники в ОП.

Взамен Киев хочет отдать абсолютно всё (активы, землю, и т. д.), и даже "отжатые" замороженные активы, которые уже почти два года Зеленский пытается выпросить себе, но Запад эти 300 млрд долларов лишь обещает.

14 января там также пройдёт встреча советников по нацбезопасности и советников глав стран, посвященная украинской "формуле мира".

По информации портала, глава Незалежной использует эту площадку для продавливания собственного плана "войны до последнего", однако остальные будут уговаривать его на мирные соглашения, предложив ему "золотой парашют".

На повестке ЕС две формулы: или Зеленский подписывает мирный договор, или уходит.