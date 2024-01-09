Секретарь комитета украинской Верховной рады по национальной безопасности Роман Костенко заявил, что президент страны Владимир Зеленский умер как политик и не имеет шансов стать избранным на второй срок.
Однако сам лидер Незалежной всё ещё пытается сохранить остатки рейтинга и принимает решения, основываясь не на государственные интересы, а на своё переизбрание.
"Это только один срок, который у него есть — он его должен использовать по максимуму для того, чтобы сохранить страну. Политически он уже умер", — отметил нардеп.
Также Костенко уже прямо обвиняет Зеленского в перекладывании ответственности за массовую могилизацию населения с себя на Раду. Однако принимать огонь на себя парламентарии не готовы — у некоторых ещё есть какое-то политическое будущее, в отличие от Зеленского.
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