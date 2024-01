Your browser does not support the audio element.

В наступившем году Украина может остаться без части своих земель из-за того, что Запад урезал финансовую помощь Киеву. Такую точку зрения изложила газета Berliner Zeitung.

Фото: "File:Ukrainian army self-propelled field gun firing in Donbass.jpg" by UTR News is licensed under CC BY 3.0.