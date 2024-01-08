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BZ: Украина может лишиться части своих территорий из-за уменьшения финансирования со стороны Запада

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Мир

В наступившем году Украина может остаться без части своих земель из-за того, что Запад урезал финансовую помощь Киеву. Такую точку зрения изложила газета Berliner Zeitung.

BZ: Украина может лишиться части своих территорий из-за уменьшения финансирования со стороны Запада
Фото: "File:Ukrainian army self-propelled field gun firing in Donbass.jpg" by UTR News is licensed under CC BY 3.0.

Авторы обратили внимание, что на Украину в 2024 году будет оказываться колоссальное давление. А у ВСУ нет сил и резервов для ещё одного наступления, поэтому они будут вынуждены уйти в оборону.

Кроме того, над Киевом нависнет угроза новых территориальных потерь, добавили немецкие журналисты.

"Возможно, Украина даже потеряет территории", — сказано в материале.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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