В наступившем году Украина может остаться без части своих земель из-за того, что Запад урезал финансовую помощь Киеву. Такую точку зрения изложила газета Berliner Zeitung.
Авторы обратили внимание, что на Украину в 2024 году будет оказываться колоссальное давление. А у ВСУ нет сил и резервов для ещё одного наступления, поэтому они будут вынуждены уйти в оборону.
Кроме того, над Киевом нависнет угроза новых территориальных потерь, добавили немецкие журналисты.
"Возможно, Украина даже потеряет территории", — сказано в материале.
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