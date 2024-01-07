Россия уничтожила две непобедимых установки ПРО Patriot в Киеве

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Британский военный аналитик Александр Меркурис рассказал, что в ходе массированных ракетных ударов России по Киеву были уничтожены две установки зенитно-ракетного комплекса ПРО Patriot. Он отметил, что для Запада это стало неожиданным событием, так как комплексы Patriot считаются непобедимыми и лучшими в своем классе. Об этом аналитик сообщил в эфире YouTube-канала The Duran.

Фото: wikimedia.org by Boevaya mashina is licensed under CC BY-SA 3.0

Меркурис подчеркнул, что две массированные атаки, проведенные Россией 29 декабря и 2 января, оказались разрушительными, приведя к уничтожению по меньшей мере двух батарей ПРО Patriot. Он добавил, что американцы, украинцы и их союзники в НАТО были шокированы результатами этих ударов.

Помимо установок ПРО Patriot, Россия уничтожила в Киеве значительное количество военных объектов, заводов и центров принятия решений, которые эти системы ПРО должны были защищать. Детали и результаты ударов подтверждаются большим объемом информации.