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Россия уничтожила две непобедимых установки ПРО Patriot в Киеве

1:06
Мир

Британский военный аналитик Александр Меркурис рассказал, что в ходе массированных ракетных ударов России по Киеву были уничтожены две установки зенитно-ракетного комплекса ПРО Patriot. Он отметил, что для Запада это стало неожиданным событием, так как комплексы Patriot считаются непобедимыми и лучшими в своем классе. Об этом аналитик сообщил в эфире YouTube-канала The Duran.

Россия уничтожила две непобедимых установки ПРО Patriot в Киеве
Фото: wikimedia.org by Boevaya mashina is licensed under CC BY-SA 3.0

Меркурис подчеркнул, что две массированные атаки, проведенные Россией 29 декабря и 2 января, оказались разрушительными, приведя к уничтожению по меньшей мере двух батарей ПРО Patriot. Он добавил, что американцы, украинцы и их союзники в НАТО были шокированы результатами этих ударов.

Помимо установок ПРО Patriot, Россия уничтожила в Киеве значительное количество военных объектов, заводов и центров принятия решений, которые эти системы ПРО должны были защищать. Детали и результаты ударов подтверждаются большим объемом информации.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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