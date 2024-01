Блинкен заявил, что не знал о проблемах со здоровьем главы Пентагона

Your browser does not support the audio element.

Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил удивление и незнание относительно госпитализации и проблем со здоровьем министра обороны Ллойда Остина. Об этом он сообщил на пресс-конференции с премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

Фото: "United States Deputy Secretary of State, Antony Blinken in Abuja, Nigeria" by U.S. Embassy Nigeria is marked with Public Domain Mark 1.0.