Блинкен заявил, что не знал о проблемах со здоровьем главы Пентагона

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Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил удивление и незнание относительно госпитализации и проблем со здоровьем министра обороны Ллойда Остина. Об этом он сообщил на пресс-конференции с премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

Фото: "United States Deputy Secretary of State, Antony Blinken in Abuja, Nigeria" by U.S. Embassy Nigeria is marked with Public Domain Mark 1.0.

На вопрос журналистов о состоянии здоровья Остина, Блинкен ответил: "Я не знал о проблемах со здоровьем (Остина)".

Он добавил, что общался с главой Пентагона в предыдущие выходные и выразил надежду на скорейшее восстановление, чтобы они могли снова эффективно сотрудничать.