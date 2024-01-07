Блинкен заявил, что не знал о проблемах со здоровьем главы Пентагона

Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил удивление и незнание относительно госпитализации и проблем со здоровьем министра обороны Ллойда Остина. Об этом он сообщил на пресс-конференции с премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.
На вопрос журналистов о состоянии здоровья Остина, Блинкен ответил: "Я не знал о проблемах со здоровьем (Остина)".
Он добавил, что общался с главой Пентагона в предыдущие выходные и выразил надежду на скорейшее восстановление, чтобы они могли снова эффективно сотрудничать.
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