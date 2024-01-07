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WSJ: Илон Маск подсел на наркотики

Мир

Статья в The Wall Street Journal сообщает, что окружение Илона Маска рассказало о его возможных наркотических увлечениях, включая LSD, кокаин, экстази, грибы и кетамин.

WSJ: Илон Маск подсел на наркотики
Фото: openverse by jurvetson is licensed under CC BY 2.0.

Утверждается, что Маск регулярно употребляет кетамин по медицинскому рецепту. Влиятельные коллеги выражают беспокойство о возможных последствиях для его личной жизни и бизнес-империи, включая 6 компаний и госконтракты на миллиарды долларов.

Несмотря на обсуждения проведения внутреннего расследования и отказ бывшего директора Tesla Джонсона Райса продлевать контракт из-за пристрастий Маска, компании Илона продолжают показывать рекордный рост, что, похоже, не смущает инвесторов.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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