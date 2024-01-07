Статья в The Wall Street Journal сообщает, что окружение Илона Маска рассказало о его возможных наркотических увлечениях, включая LSD, кокаин, экстази, грибы и кетамин.
Утверждается, что Маск регулярно употребляет кетамин по медицинскому рецепту. Влиятельные коллеги выражают беспокойство о возможных последствиях для его личной жизни и бизнес-империи, включая 6 компаний и госконтракты на миллиарды долларов.
Несмотря на обсуждения проведения внутреннего расследования и отказ бывшего директора Tesla Джонсона Райса продлевать контракт из-за пристрастий Маска, компании Илона продолжают показывать рекордный рост, что, похоже, не смущает инвесторов.
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