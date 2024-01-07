Западная коалиция два года лгали о победе Киева в военном конфликте с Россией.
Об этом в соцсети заявил лидер партии "Патриоты" (Франция) Флориан Филиппо.
Он отметил, что с самого начала боевых действий НАТО и политики Запада обещали "развал Российской Федерации" и быструю победу Вооружённых сил Украины.
"Реальность такова, что вы лгали об украинской победе в течение 2-х лет, но факты настигли вас, и вы теперь не знаете, как избавиться от своей ужасной лжи!" — пишет французский политик.
Раньше он уже призывал к уничтожению альянса НАТО. Военный блок использовал Украину, чтобы обрушить европейскую экономику, подытожил Филиппо.
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