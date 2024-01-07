Во Франции заявили, что Запад два года лгал о победе Украины

0:46 Your browser does not support the audio element. Мир

Западная коалиция два года лгали о победе Киева в военном конфликте с Россией.

Фото: Openverse by U.S. Army Europe is licensed under Public Domain Mark 1.0

Об этом в соцсети заявил лидер партии "Патриоты" (Франция) Флориан Филиппо.

Он отметил, что с самого начала боевых действий НАТО и политики Запада обещали "развал Российской Федерации" и быструю победу Вооружённых сил Украины.

"Реальность такова, что вы лгали об украинской победе в течение 2-х лет, но факты настигли вас, и вы теперь не знаете, как избавиться от своей ужасной лжи!" — пишет французский политик.

Раньше он уже призывал к уничтожению альянса НАТО. Военный блок использовал Украину, чтобы обрушить европейскую экономику, подытожил Филиппо.