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Во Франции заявили, что Запад два года лгал о победе Украины

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Мир

Западная коалиция два года лгали о победе Киева в военном конфликте с Россией.

Во Франции заявили, что Запад два года лгал о победе Украины
Фото: Openverse by U.S. Army Europe is licensed under Public Domain Mark 1.0

Об этом в соцсети заявил лидер партии "Патриоты" (Франция) Флориан Филиппо.

Он отметил, что с самого начала боевых действий НАТО и политики Запада обещали "развал Российской Федерации" и быструю победу Вооружённых сил Украины.

"Реальность такова, что вы лгали об украинской победе в течение 2-х лет, но факты настигли вас, и вы теперь не знаете, как избавиться от своей ужасной лжи!" — пишет французский политик.

Раньше он уже призывал к уничтожению альянса НАТО. Военный блок использовал Украину, чтобы обрушить европейскую экономику, подытожил Филиппо.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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