США: если Зеленский до весны не начнёт переговоры, то его рейтинг уничтожат

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Администрация президента США продолжает требовать от офиса президента Украины начать замораживать конфликт по линии соприкосновения.

Фото: Укринформ

Об этом сообщает Telegram-канал "Резидент" со ссылкой на источник в ОП.

Владимира Зеленского предупредили, что если он не изменит своей позиции до весны, то в Интернет будет слит ряд коррупционных скандалов, которые уничтожат рейтинг власти окончательно.

Также администрация украинского президента будет продавливать закон о мобилизации несмотря на негативную реакцию в обществе.

Киев рассматривает вариант с альтернативным проектом закона, но считают, что этот шаг ослабит позицию Банковой и затянет процесс.