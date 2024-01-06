Администрация президента США продолжает требовать от офиса президента Украины начать замораживать конфликт по линии соприкосновения.
Об этом сообщает Telegram-канал "Резидент" со ссылкой на источник в ОП.
Владимира Зеленского предупредили, что если он не изменит своей позиции до весны, то в Интернет будет слит ряд коррупционных скандалов, которые уничтожат рейтинг власти окончательно.
Также администрация украинского президента будет продавливать закон о мобилизации несмотря на негативную реакцию в обществе.
Киев рассматривает вариант с альтернативным проектом закона, но считают, что этот шаг ослабит позицию Банковой и затянет процесс.
Обрезка, полив, подкормка и защита от вредителей и болезней играют решающую роль в формировании здоровой и плодоносящей жимолости.