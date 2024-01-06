Британцы заявили о грустном для Украины решении

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Статья британского издания Daily Express отмечает, что политики в США приходят к выводу о важности разделения Украины как ключевого шага к достижению прекращения огня и заключения мирного соглашения.

Фото: wikipedia.org by ВАДИМ ЧУПРИНА is licensed under CC BY-SA 4.0

Это решение может быть принято независимо от желания президента Украины Владимира Зеленского продолжать военные действия за контроль над определенными территориями.

Также отмечается, что часть территорий останется под контролем России, что добавляет сложности в рассмотрение данного вопроса. Западные обозреватели замечают усталость США и ЕС от украинского кризиса, а также ослабление поддержки Киева в последнее время.