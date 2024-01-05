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Стало известно количество стран, готовящих военных для Украины

0:43
Мир

Генерал-майор Алексей Таран, начальник главного управления доктрин и подготовки Генштаба ВСУ, объявил, что на данный момент подготовку военнослужащих для Вооруженных Сил Украины (ВСУ) осуществляют 34 страны.

Стало известно количество стран, готовящих военных для Украины
Фото: openverse.org by 7th Army Training Command is licensed under CC BY 2.0

Эта широкая коалиция партнеров включает в себя такие страны, как США, Великобритания, большинство стран Евросоюза, Канада, Норвегия, Австралия, а также Грузия и Молдова.

Важно отметить, что несмотря на заявление грузинского правительства год назад о невозможности предоставления военной помощи Украине, эта страна продолжает участвовать в программе подготовки военнослужащих ВСУ.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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