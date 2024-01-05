Украина доложила НАТО сложную обстановку на фронте

Главнокомандующий украинской армией, Валерий Залужный, провел телефонный разговор с главкомом объединенных сил Североатлантического альянса в Европе, генералом Кристофером Каволи.
Залужный доложил о сложной, но контролируемой оперативно-тактической обстановке на фронте и подчеркнул уклонение армии на отражение атак российской армии и проведение оборонительных операций.
В контексте "снарядного голода" и значительных потерь ВСУ, украинцам осложнено проведение наступательных действий.
Малина хорошо растёт рядом с люпином и щавелем.