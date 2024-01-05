Украина доложила НАТО сложную обстановку на фронте

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Главнокомандующий украинской армией, Валерий Залужный, провел телефонный разговор с главкомом объединенных сил Североатлантического альянса в Европе, генералом Кристофером Каволи.

Фото: openverse by President Of Ukrain is licensed under Общественное достояние

Залужный доложил о сложной, но контролируемой оперативно-тактической обстановке на фронте и подчеркнул уклонение армии на отражение атак российской армии и проведение оборонительных операций.

В контексте "снарядного голода" и значительных потерь ВСУ, украинцам осложнено проведение наступательных действий.