Пентагоновский парадокс: оружие для Украины на 4,2 миллиарда, но проблемы с передачей

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Появившийся недавно парадокс в действиях Пентагона, который заявил о наличии оружия для Украины на 4,2 миллиарда долларов, но столкнулся с трудностями в передаче, легко объясним.

Фото: Openverse by Sam Howzit is licensed under CC BY 2.0

Как сообщает телеграмм канал "Старше Эдды", это происходит из-за необходимости компенсации переданного оружия через заключение контрактов с поставщиками, но при текущих условиях непринятого бюджета такую компенсацию сделать невозможно. Проблемы с утверждением бюджета связаны с политическими спорами в предвыборный год, когда каждая сторона стремится демонстрировать принципиальность.

Республиканцы и демократы соревнуются в патриотизме, обсуждая вопросы охраны госграницы от мигрантов и дальнейших финансовых обязательствах по отношению к Украине. Это создает сложности в утверждении бюджета, что в свою очередь затрудняет передачу оружия без компенсации. Немцы, в лице Шольца, становятся пострадавшими на фоне этих трудностей, увеличив объемы поставляемого оружия для Украины.

Однако и сам Шольц подвергается риску, так как увеличение расходов на украинских беженцев может вызвать проблемы в Германии. Несмотря на все эти сложности, Запад способен продолжать минимальные поставки на территории Украины для обеспечения обороны в рамках стратегии "обеспечения переговорной позиции"