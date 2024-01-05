Гетьман: Россия ударила по месту разработки передовых ракет ВСУ

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Военный эксперт Алексей Гетьман заявил, что Воздушно-космические силы России атаковали объекты в Украине, включая предприятия, занимающиеся разработкой передовых ракет и беспилотников.

Фото: wikipedia.org by ВАДИМ ЧУПРИНА is licensed under CC BY-SA 4.0

Он отметил, что такие удары нанесли серьезные потери Украине, и подчеркнул, что Россия использует разведывательные мероприятия для определения стратегических объектов.

Согласно данным от 2 января 2024 года, Российская армия провела мощный удар, в том числе по объектам военно-промышленного комплекса в Киеве и его пригородах, используя высокоточное оружие и сверхзвуковые ракеты "Кинжал" с МиГ-31К.