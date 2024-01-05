Вашингтон собирается снять с себя ответственность за "авантюру" на Украине

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Белый дом не просто приостановил военную помощь Киеву, но и собирается вовсе выйти из "авантюры", оставив евровассалам разбираться дальше.

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Об этом сообщил киевский политолог Вадим Карасёв.

"Судя по тому, что сегодня пишет британская пресса, вполне реалистичен сценарий, когда США выйдут из активной военной помощи Украине, и переложат эту обязанность на Британию. Но Великобритания — не Америка. Поэтому обсуждается вариант, когда Лондон возглавит новую проукраинскую коалицию в сдерживании России на общем военно-политическом уровне. А главным спонсором военной и финансовой помощи Украине будет Германия", — отметил аналитик.

Правда, пока непонятно, как всё это будет работать, заявил он.

А пока расчёт на то, что можно в экстренном порядке восполнить дефицит каких-то средств. Например, правительство Норвегии сегодня приняло решение, что производители оружия могут продавать вооружению киевскому режиму напрямую, подытожил Карасёв.