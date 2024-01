Your browser does not support the audio element.

Белый дом не просто приостановил военную помощь Киеву, но и собирается вовсе выйти из "авантюры", оставив евровассалам разбираться дальше.

Фото: openverse by gregwest98 is licensed under "Pentagon" by gregwest98 is licensed under CC BY 2.0.