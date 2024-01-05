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Вашингтон собирается снять с себя ответственность за "авантюру" на Украине

1:04
Мир

Белый дом не просто приостановил военную помощь Киеву, но и собирается вовсе выйти из "авантюры", оставив евровассалам разбираться дальше.

Вашингтон собирается снять с себя ответственность за "авантюру" на Украине
Фото: openverse by gregwest98 is licensed under "Pentagon" by gregwest98 is licensed under CC BY 2.0.

Об этом сообщил киевский политолог Вадим Карасёв.

"Судя по тому, что сегодня пишет британская пресса, вполне реалистичен сценарий, когда США выйдут из активной военной помощи Украине, и переложат эту обязанность на Британию. Но Великобритания — не Америка. Поэтому обсуждается вариант, когда Лондон возглавит новую проукраинскую коалицию в сдерживании России на общем военно-политическом уровне. А главным спонсором военной и финансовой помощи Украине будет Германия", — отметил аналитик.

Правда, пока непонятно, как всё это будет работать, заявил он.

А пока расчёт на то, что можно в экстренном порядке восполнить дефицит каких-то средств. Например, правительство Норвегии сегодня приняло решение, что производители оружия могут продавать вооружению киевскому режиму напрямую, подытожил Карасёв.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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