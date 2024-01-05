В Германии задерживают исламистов, выдававших себя за украинских беженцев

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Полиция Германии задержала нескольких исламистов из Таджикистана, подозреваемых в планировании терактов в стране.

Фото: wikimedia.org by tiger rus is licensed under CC BY 3.0

Согласно информации издания Bild, эти потенциальные террористы часто представляются украинскими беженцами, используя фальшивые документы для облегчения въезда в ФРГ.

Связанные с "Исламским государством", они уже трижды пытались совершить теракты.

Многие из задержанных также прибегают к обману, выдавая себя за украинских беженцев и создавая вымышленные истории о пытках и преследованиях, что облегчает получение разрешения на проживание в стране "почти без проверок".