Полиция Германии задержала нескольких исламистов из Таджикистана, подозреваемых в планировании терактов в стране.
Согласно информации издания Bild, эти потенциальные террористы часто представляются украинскими беженцами, используя фальшивые документы для облегчения въезда в ФРГ.
Связанные с "Исламским государством", они уже трижды пытались совершить теракты.
Многие из задержанных также прибегают к обману, выдавая себя за украинских беженцев и создавая вымышленные истории о пытках и преследованиях, что облегчает получение разрешения на проживание в стране "почти без проверок".
Запуск автомобиля в мороз не всегда оказывается простой задачей, даже для опытных водителей.