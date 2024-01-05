В Британии из-за наводнений объявлена эвакуация жителей

В СМИ подчеркнули, что более всего пострадал восточный Лондон, графства Ноттингемшир в центральной Англии и Глостершир на юго-западе страны.

Фото: the-sun.com/news/

"Уровень рек продолжает увеличиваться после сильных дождей ночью… Сотни домов были эвакуированы, поскольку наводнения посеяли хаос по всей Великобритании", - говорится в сообщении телеканала.

По сообщениям лондонской пожарной службы, канал вышел из берегов в одном из районов на востоке британской столицы, из-за чего участок площадью более 40 тысяч квадратных метров оказался затоплен. В связи с этим около 50 человек пришлось эвакуировать.

Накануне в графстве Ноттингемшир из-за поднимающегося уровня рек, власти объявили режим ЧС. Местных жителей призвали готовиться к эвакуации. Согласно прогнозам, уровень воды в реке Трент может достигнуть рекордно высоких с 2000 года значений.