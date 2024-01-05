В результате российских ударов по Украине, система ПВО истощена

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Кроме того как уточняется в материале издания, ситуацию осложняет тот факт, что у мобильных комплексов ПВО Украины заканчиваются боеприпасы.

Фото: wikimedia.org by Boevaya mashina is licensed under CC BY-SA 3.0

Минобороны РФ ранее сообщало, что за прошлую неделю по территории Украины было нанесено 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и БПЛА. Среди целей были объекты ВПК, военные аэродромы, склады оружия и боеприпасов, места размещения военных.

"Опасения по поводу истощения противовоздушной обороны растут отчасти из-за того, что поток помощи от западных союзников сократился за последнее время до минимума", — отметили в статье.

Напомним, ранее немецкие СМИ сообщали, что ПВО Украины, включая ЗРК Patriot, не смогла сбить ни одну крылатую ракету Х-32 во время массированных российских ударов.