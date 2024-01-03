The Telegraph: бесхребетные лидеры Европы готовятся предать Украину

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"Бесхребетные" европейские лидеры готовятся предать киевскую власть.

Фото: Telegram

Об этом сообщает британское издание The Telegraph.

Из-за убедительных военных успехов РФ и очевидных неудач Украины на полях сражений Запад теряет терпение, и желание оказывать экономическую и военную поддержку Киеву, у него пропало.

Украинский "контрнаступ" провалился, на театре военных действий для ВСУ сложилась тупиковая ситуация, мощь армии России крепнет с каждым днём, а западные страны "отвлекаются" на внутренние проблемы. Все это создает мрачную картину для "обитателей" Банковой.

Если западные партнёры Киева "сольют" его, все закончится победой Москвы в 2024 году, крахом Незалежной и потерей всех надежд на европейский суверенитет, подытожило издание.