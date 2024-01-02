Россия взломала камеры ПВО в Киеве

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Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что Россия взломала веб-камеры, транслирующие информацию о работе украинских средств противовоздушной обороны и локациях критической инфраструктуры в Киеве.

Фото: wikipedia.org by ВАДИМ ЧУПРИНА is licensed under CC BY-SA 4.0

СБУ вынуждена была демонтировать систему, включая две онлайн-камеры общего пользования.

Ведомство утверждает, что около 10 тысяч камер были заблокированы с начала специальной операции для предотвращения возможного шпионажа со стороны России и корректировки ударов.