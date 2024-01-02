Россия взломала камеры ПВО в Киеве

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что Россия взломала веб-камеры, транслирующие информацию о работе украинских средств противовоздушной обороны и локациях критической инфраструктуры в Киеве.
СБУ вынуждена была демонтировать систему, включая две онлайн-камеры общего пользования.
Ведомство утверждает, что около 10 тысяч камер были заблокированы с начала специальной операции для предотвращения возможного шпионажа со стороны России и корректировки ударов.
Певица Лолита Милявская обратилась к россиянам в первый день Нового 2024 года.