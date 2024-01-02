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Шольц может досрочно уйти с поста канцлера

2:04
Мир

Канцлер Германии Олаф Шольц уже в этом году может покинуть пост канцлера, сообщает итальянское издание La Repubblica. Причина — падение популярности социал-демократической партии.

Шольц может досрочно уйти с поста канцлера
Фото: openverse.org by Initiative D21 is licensed under CC BY 2.0

Уровень поддержки партии СДПГ в 2023 году упал с 20 до 15 процентов. А пост, который занимает Шольц, может занять министр обороны Борис Писториус.

Другой причиной отставки Шольца может стать скандал с компанией Wirecard, случившийся в 2020 году. Произошёл он, когда Шольц был министром экономики. Хотя, заметим, это не помешало Шольцу занять пост канцлера в 2021 году.

Впрочем, итальянское издание сообщает также, что в Германии многие аналитики сомневаются, будто Олаф Шольц и в самом деле досрочно покинет пост канцлера.

Стоит отметить, что в ФРГ заметно популярнее стала партия "Альтернатива для Германии" (АдГ). С конца 2022 года число членов этой партии выросло примерно на 37%, до 40131. В конце 2022 года партия насчитывала 29296 членов.

В конце декабря минувшего года социологическая служба YouGov опубликовала результаты опроса, согласно которым примерно половина жителей Германии полагает, что правительство Олафа Шольца не доработает до конца срока, истекающего осенью 2025 года.

При этом 27% участников опроса заявили, что коалиция распадётся в 2024 году, 21% полагают, что нынешний кабмин доработает до 2025 года, но все равно будет распущен раньше времени. Лишь треть — 34% респондентов — уверены, что правительство Шольца сохранится до следующих выборов.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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