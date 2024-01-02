Зеленский проявил раздражение в интервью Economist из-за сложной политической обстановки

Президент Украины Владимир Зеленский выразил злость и раздражение во время интервью журналу Economist, сообщили представители издания. По данным СМИ, Зеленский демонстрировал недовольство, сидя сгорбленным и барабанивая пальцами по столу в процессе защиты своей точки зрения.
Журналисты считают, что его негодование вызвано колебаниями союзников и отстраненностью части населения Украины.
Издание подчеркивает, что в связи с внутренним конфликтом и провальными действиями в стране, Зеленский утратил ранее характерную легкость и юмор, становясь менее доступным и выражая свою недовольство в ходе интервью по видеосвязи.
Телеведущий и актер Дмитрий Нагиев, после нескольких недель молчания, вернулся к общению с поклонниками через свои социальные сети.