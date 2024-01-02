Согласно информации от авиакомпании Japan Airlines, рейс 516, который следовал из аэропорта Нью-Читосе в аэропорт Ханеда (Токио), столкнулся с воздушным судном береговой охраны Японии после посадки в Ханеда.
На данный момент самолет Japan Airlines горит, пассажиры были эвакуированы. На месте происшествия работают пожарные машины, распыляющие воду из шлангов, сообщает телеканал NHK.
Управление аэропорта Токио Министерства земли, инфраструктуры, транспорта и туризма (MLIT) заявило, что было проинформировано о пламени, исходившем из пассажирского самолета JAL в аэропорту Ханеда, но пока нет информации о наличии пассажиров на борту, продолжается проверка.
В связи с этим, правительство открыло информационный пункт связи в Центре управления кризисными ситуациями в официальной резиденции премьер-министра для сбора информации.
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