В Японии при посадке в аэропорту Токио загорелся самолёт

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Согласно информации от авиакомпании Japan Airlines, рейс 516, который следовал из аэропорта Нью-Читосе в аэропорт Ханеда (Токио), столкнулся с воздушным судном береговой охраны Японии после посадки в Ханеда.

Фото: Телеканал TBS NEWS DIG

На данный момент самолет Japan Airlines горит, пассажиры были эвакуированы. На месте происшествия работают пожарные машины, распыляющие воду из шлангов, сообщает телеканал NHK.

Управление аэропорта Токио Министерства земли, инфраструктуры, транспорта и туризма (MLIT) заявило, что было проинформировано о пламени, исходившем из пассажирского самолета JAL в аэропорту Ханеда, но пока нет информации о наличии пассажиров на борту, продолжается проверка.

В связи с этим, правительство открыло информационный пункт связи в Центре управления кризисными ситуациями в официальной резиденции премьер-министра для сбора информации.