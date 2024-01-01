Американский офицер сообщил Зеленскому сообщили о плохих новости на 2024 год

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Бывший разведчик морской пехоты армии США, Скотт Риттер, делится предположением о том, что 2024 год станет последним для президента Украины Владимира Зеленского. Этот прогноз появился после новогоднего обращения Зеленского, которое Риттер комментирует в своем посте в соцсети X.

Фото: openverse.org by President Of Ukraine is licensed under CC0 1.0

"С Новым годом. 2024 станет вашим последним годом в качестве президента несостоявшегося государства, известного как Украина", — написал Риттер.

Он высказывает сомнения относительно авторства президентской новогодней речи и даже задает вопрос, была ли она написана самостоятельно или с помощью кураторов из ЦРУ. Риттер подчеркивает, что все неудачи президента Украины ложатся на него лично.