Офицер американской армии назвал потери ВСУ

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Подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис заявил на своем YouTube-канале, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли около полумиллиона военнослужащих. Он отметил, что после летнего контрнаступления украинской армии появилась необходимость в дополнительных 500 тысячах солдат, что, по его мнению, указывает на серьезные потери.

Фото: openverse.org by 7th Army Training Command is licensed under CC BY 2.0

Дэвис отметил, что многие западные союзники пытались утаивать реальные потери украинской армии, представляя слишком низкие цифры. По его словам, некоторые заявления Запада о потерях в украинской армии могут быть значительно заниженными.

Он также подчеркнул, что у ВСУ недостаточно сил и средств для проведения нового контрнаступления.