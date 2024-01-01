Около 500 тысяч военнослужащих, по словам подполковника армии США в отставке Дэниела Дэвиса, потеряла украинская армия. Эта информация была представлена на его YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive, сообщает РИА Новости.
"Внезапно, после летнего контрнаступления, им требуется еще полмиллиона солдат, что указывает на то, что <…> потери, вероятно, уже приближаются к этой цифре и даже могут быть выше", — предположил он.
По словам бывшего военного, западные союзники стараются утаивать реальные потери, понесенные украинской армией. Они предпочитают держать это в секрете или даже говорить о якобы удивительно низких цифрах.
Тем не менее военный добавил, что Вооруженные Силы Украины не могут провести новую наступательную операцию из-за нехватки всех категорий ресурсов, которые только можно представить.
"Сейчас у нас есть косвенное подтверждение тому, что потери ВСУ ошеломляюще высоки", — подвел итог Дэвис.
Главная причина этого совета заключается в физических свойствах воздуха, которым накачивают шины.