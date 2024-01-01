Подполковник Дэвис: потери ВСУ достигают около полумиллиона солдат

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Около 500 тысяч военнослужащих, по словам подполковника армии США в отставке Дэниела Дэвиса, потеряла украинская армия. Эта информация была представлена на его YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive, сообщает РИА Новости.

Фото: "Ukrainian Soldier cleans weapon" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

"Внезапно, после летнего контрнаступления, им требуется еще полмиллиона солдат, что указывает на то, что <…> потери, вероятно, уже приближаются к этой цифре и даже могут быть выше", — предположил он.

По словам бывшего военного, западные союзники стараются утаивать реальные потери, понесенные украинской армией. Они предпочитают держать это в секрете или даже говорить о якобы удивительно низких цифрах.

Тем не менее военный добавил, что Вооруженные Силы Украины не могут провести новую наступательную операцию из-за нехватки всех категорий ресурсов, которые только можно представить.