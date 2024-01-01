Британская газета Telegraph сообщает, что украинским системам ПВО зимой может не хватить ракет-перехватчиков для отражения всех возможных ударов со стороны России.
Эксперты предупреждают, что Киеву придется экономить боеприпасы некоторых систем из-за их ограниченного количества.
Недостаток ракет может привести к тому, что украинским военным придется не реагировать на некоторые цели из-за их ограниченных ресурсов.
Главная причина этого совета заключается в физических свойствах воздуха, которым накачивают шины.