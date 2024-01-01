Британцы рассказали о проблемах ВСУ

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Британская газета Telegraph сообщает, что украинским системам ПВО зимой может не хватить ракет-перехватчиков для отражения всех возможных ударов со стороны России.

Фото: https://t.me/RVvoenkor/45083

Эксперты предупреждают, что Киеву придется экономить боеприпасы некоторых систем из-за их ограниченного количества.

Недостаток ракет может привести к тому, что украинским военным придется не реагировать на некоторые цели из-за их ограниченных ресурсов.