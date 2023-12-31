Шольц упомянул Путина и газ в новогоднем обращении

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В новогоднем обращении канцлера Германии Олафа Шольца, он упомянул президента России Владимира Путина, связывая его с началом конфликта в центре Европы и последующим прекращением поставок газа. Шольц ранее выражал обеспокоенность проблемами с газом и обвинял президента России в ухудшении ситуации.

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В своем выступлении на съезде Социал-демократической партии Германии в начале декабря, канцлер отметил, что мировые цены на газ выросли в десять раз, и выделил, что именно Россия прервала поставки газа в Европу по решению российского президента.