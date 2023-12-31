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Шольц упомянул Путина и газ в новогоднем обращении

0:37
Мир

В новогоднем обращении канцлера Германии Олафа Шольца, он упомянул президента России Владимира Путина, связывая его с началом конфликта в центре Европы и последующим прекращением поставок газа. Шольц ранее выражал обеспокоенность проблемами с газом и обвинял президента России в ухудшении ситуации.

Шольц упомянул Путина и газ в новогоднем обращении
Фото: openverse.org by Initiative D21 is licensed under CC BY 2.0

В своем выступлении на съезде Социал-демократической партии Германии в начале декабря, канцлер отметил, что мировые цены на газ выросли в десять раз, и выделил, что именно Россия прервала поставки газа в Европу по решению российского президента.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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