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Москва ожидает рост товарооборота РФ и Египта на четверть по итогам года

0:59
Мир

Торговый представитель России в Египте, Алексей Теванян, заявил агентству РИА Новости, что Москва прогнозирует увеличение товарооборота с Египтом на четверть к концу 2023 года, превысив отметку в $7 миллиардов.

Москва ожидает рост товарооборота РФ и Египта на четверть по итогам года
Фото: kremlin.ru

Теванян подчеркнул, что в текущем году сохраняется положительная динамика взаимной торговли между Россией и Египтом, особенно в части российского экспорта.

Он отметил, что ожидается, что общий товарооборот увеличится на 25%, достигнув отметки в $7 миллиардов. Теванян также выразил надежду на сохранение этой тенденции в будущем.

Торговый представитель России также подчеркнул, что египетские компании проявляют интерес к переходу на расчеты в национальных валютах.

Ранее сообщалось, что российское правительство рассматривает вопрос о дальнейшей либерализации визового режима с дружественными странами.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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