Выпуск евро придал Европе значительную степень самостоятельности в нестабильном мире, заявила председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард в статье, опубликованной на сайте банка.
Лагард подчеркнула, что евро способствует сохранению самостоятельности Европы в условиях геополитических напряжений и других вызовов.
Она отметила, что евро значительно облегчило жизнь гражданам Европы, позволяя им легко сравнивать цены, торговать и путешествовать. Эта валюта также обеспечила стабильность в течение серии кризисов, защищая экономический рост и создавая рабочие места.
Статья подчеркивает, что за 25 лет еврозона расширилась с 11 до 20 стран-участниц, что упростило торговлю, путешествия и сравнение цен для 350 миллионов европейцев. Евро также оказало влияние на стабильность ЕС, обеспечив защиту от последствий различных кризисов, несмотря на прогнозы о его возможном распаде.
В заключении статьи сделан призыв сохранить способность ЕС к решительным действиям в условиях расширения объединения.
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