Лагард отметила роль евро в самостоятельности ЕС в неспокойном мире

Выпуск евро придал Европе значительную степень самостоятельности в нестабильном мире, заявила председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард в статье, опубликованной на сайте банка.

Фото: "Euro, dollars, rubles" by giocomai is marked with CC0 1.0.

Лагард подчеркнула, что евро способствует сохранению самостоятельности Европы в условиях геополитических напряжений и других вызовов.

Она отметила, что евро значительно облегчило жизнь гражданам Европы, позволяя им легко сравнивать цены, торговать и путешествовать. Эта валюта также обеспечила стабильность в течение серии кризисов, защищая экономический рост и создавая рабочие места.

Статья подчеркивает, что за 25 лет еврозона расширилась с 11 до 20 стран-участниц, что упростило торговлю, путешествия и сравнение цен для 350 миллионов европейцев. Евро также оказало влияние на стабильность ЕС, обеспечив защиту от последствий различных кризисов, несмотря на прогнозы о его возможном распаде.

В заключении статьи сделан призыв сохранить способность ЕС к решительным действиям в условиях расширения объединения.