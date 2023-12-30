Зеленский: утверждена военная стратегия на 2024 год

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Президент Украины Владимир Зеленский объявил об утверждении военной стратегии на 2024 год на итоговой ставке Верховного главнокомандования.

Фото: openverse.org by President Of Ukraine is licensed under CC0 1.0

В социальных сетях он поделился информацией о проведенном совещании, на котором были проанализированы результаты боевых действий и принятых решений в течение года. Зеленский отметил, что были выделены успешные моменты и обозначены области для улучшений.

С учетом проведенного анализа и прогнозов на следующий год, определена стратегия применения сил обороны.