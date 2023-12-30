Киев: переговоров не будет, а будет ультиматум на самом высоком уровне и РФ его примет

0:43 Your browser does not support the audio element. Мир

Никаких переговоров с Россией не будет, а будут ультимативные требования к Москве на самом высоком уровне и Кремль их примет.

Фото: wikipedia.org by President.gov.ua is licensed under CC BY 4.0

Такое громкое заявление сделал представитель офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, Евросоюз и дальше будет помогать Украине, и сейчас произошла большая трансформация в поведении многих лидеров и отношение к киевскому режиму.

Характерно, что сами украинцы в Интернете высмеивают Подоляка, напоминая ему его обещания в 2023 пить кофе в "любимом местечке" Ялты и до конца 2023 года закончить военные действия победой ВСУ.