Никаких переговоров с Россией не будет, а будут ультимативные требования к Москве на самом высоком уровне и Кремль их примет.
Такое громкое заявление сделал представитель офиса президента Украины Михаил Подоляк.
По его словам, Евросоюз и дальше будет помогать Украине, и сейчас произошла большая трансформация в поведении многих лидеров и отношение к киевскому режиму.
Характерно, что сами украинцы в Интернете высмеивают Подоляка, напоминая ему его обещания в 2023 пить кофе в "любимом местечке" Ялты и до конца 2023 года закончить военные действия победой ВСУ.
Попытки стран Запада украсть активы РФ не останутся без ответа. Это касается и Германии, которой Россия наверняка отплатит, говорится в материале NetEase.