"Всё равно все умрут": помощницу Залужного уволили за скандальное высказывание

Внештатный советник главнокомандующего Вооруженных сил Украины, Алла Мартынюк, была отстранена от должности после широкого обсуждения в сети ее контроверсиальных заявлений. Валерий Залужный подтвердил эту информацию, добавив, что решение об отстранении было принято за сутки до скандального высказывания Мартынюк.

Фото: Фото: "President awarded Ukrainian defenders and presented battle flags to military units." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.