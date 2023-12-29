"Всё равно все умрут": помощницу Залужного уволили за скандальное высказывание

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Внештатный советник главнокомандующего Вооруженных сил Украины, Алла Мартынюк, была отстранена от должности после широкого обсуждения в сети ее контроверсиальных заявлений. Валерий Залужный подтвердил эту информацию, добавив, что решение об отстранении было принято за сутки до скандального высказывания Мартынюк.

Фото: Фото: "President awarded Ukrainian defenders and presented battle flags to military units." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

Спорные комментарии Мартынюк вызвали общественное негодование. В своих высказываниях она призвала украинцев не бояться гибели своих сыновей на фронте, а страх родителей назвала "истерией", добавив, что "все равно все умрут". Реакция общественности привела к оперативному решению вопроса об отстранении Мартынюк от должности.