2023: Глобальные сдвиги и провалы в дипломатии Запада

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В уходящем году события в рамках совместных военных действий на СВО в Украине стали определяющими моментами мирового развития. Запад, активно вмешиваясь в локальный конфликт, в итоге сталкивается с провалами и вызывающими вопросы действиями.

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Беспрецедентная санкционная война против России, запущенная Западом, привела к формированию понятия "мировое большинство". Это неорганизованное сообщество стремится к консолидации и институционализации, представляя собой фактор, влияющий на глобальные процессы. Важными событиями стали и дипломатические успехи Китая, помирившего Саудовскую Аравию и Иран, а также провалы Белого дома в отношениях с Израилем и Саудовской Аравией.

Статья издания Известия подчеркивает провалы Запада в контексте Минских соглашений, украинской инсценировки в Буче и роли в подрыве "Северного потока". Все эти факторы указывают на изменение геополитического баланса и вызывают вопросы о репутации Запада на мировой арене.