Владельца "Хортицы" обвинили в пособничестве России и финансировании СВО на Украине

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Владельца заводов по производству водки "Хортица" и главу наблюдательного совета алкогольного холдинга Global Spirits, Евгения Черняка, обвинили в пособничестве России и финансировании СВО на Украине.

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Согласно украинскому следствию, предприятия Черняка закупали промышленные объемы спирта и другие продукты в России, перечисляли налоги в российский бюджет, а также были обвинены в передаче более 14 млрд рублей в бюджет РФ за 2022 год.

Всего шесть топ-менеджеров компаний Черняка также столкнулись с обвинениями, и в их помещениях на Украине были проведены обыски. Ранее Черняк был внесен в перечень террористов и экстремистов в России за финансирование ВСУ и объявлен в розыск с переводом более 500 млн рублей для террористической деятельности в России. Состояние бизнесмена оценивается в $295 млн.