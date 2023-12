В Польше засекли НЛО, прилетевший со стороны Украины

Your browser does not support the audio element.

Неопознанный летающий объект (НЛО) был замечен в воздушном пространстве Польши, поступив из направления Украины, как сообщила пресс-служба оперативного командования Вооруженных сил Польши в социальной сети X*.

Фото: "Flag of Poland, Consulate General of Poland, Chicago, Illinois" by Ken Lund is licensed under CC BY-SA 2.0.