В Польше засекли НЛО, прилетевший со стороны Украины

Неопознанный летающий объект (НЛО) был замечен в воздушном пространстве Польши, поступив из направления Украины, как сообщила пресс-служба оперативного командования Вооруженных сил Польши в социальной сети X*.
Инцидент произошел утром в пятницу, 29 декабря. Во Вооруженных силах Польши отметили, что неопознанный летающий объект был "зафиксирован радарами ПВО с момента пересечения границы до исчезновения сигнала".
Из канцелярии добавили, что в связи с инцидентом командование польских Вооруженных сил мобилизовало имеющиеся в распоряжении силы и средства. Подробности о самом НЛО не разглашаются.
Согласно информации из "РИА Новости", президент Польши созвал срочное совещание с военным руководством после нарушения воздушного пространства со стороны Украины, сообщает rosbalt.ru.
* запрещенная соцсеть в РФ
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