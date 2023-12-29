"Люди видели ракету" — польский воевода об объекте, прилетевшем с Украины

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Появились первые детали о появлении некого воздушного объекта на территории Польши, прибывшего из Украины, сообщает EADaily.

"Мы получили информацию о появлении неопознанного объекта на радаре около Грубешува, а затем он исчез. У нас нет подтверждения того, что он упал на территории нашего воеводства", — заявил воевода Люблинского воеводства Кшиштоф Коморский "Онету".

По данным "ТВ Република", речь идет о ракете, которую заметили над городом Вожучин-Цукровня в Томашувском повятe. Жители гмины Долгобычув в Люблинском воеводстве также заметили летящий объект, двигавшийся на огромной скорости. Это район Пшеводово, где в ноябре 2023 года уже упала украинская ракета, убив двух граждан Польши.

"Свидетели сообщили, что слышали сильный шум и свист. Объект двигался на запад. В районе Замости мобилизованы значительные силы, идет поиск фрагментов объекта", — сообщает "Онет".

Польские СМИ связывают это происшествие с сегодняшним ракетным ударом ВКС России по военным объектам в Львовской области, граничащей с Польшей.