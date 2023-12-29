Посольство Японии: страна не собирается менять правила въезда для россиян

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В настоящее время Япония не планирует вносить изменения в въездные правила для российских граждан, сообщает "Известия" со ссылкой на высказывание представителей посольства Японии в Москве.

Фото: фейсбук

По их словам, хотя прогнозировать будущее невозможно, ужесточение или, наоборот, смягчение требований к въезду и выдаче виз для граждан России в настоящий момент не рассматривается. Визы для российских путешественников выдаются в том же объеме, что и ранее.