Посольство Японии: страна не собирается менять правила въезда для россиян

В настоящее время Япония не планирует вносить изменения в въездные правила для российских граждан, сообщает "Известия" со ссылкой на высказывание представителей посольства Японии в Москве.
По их словам, хотя прогнозировать будущее невозможно, ужесточение или, наоборот, смягчение требований к въезду и выдаче виз для граждан России в настоящий момент не рассматривается. Визы для российских путешественников выдаются в том же объеме, что и ранее.
Какой новогодний стол без сладкого? Любая хозяйка хочет порадовать своих гостей вкусным десертом, но не у каждой остаётся время на торт после приготовления всех салатов, закусок и горячего.